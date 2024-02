Bundesliga: Hoffenheim feiert Auswärtssieg in Dortmund

Doppelpack: Maximilian Beier schießt Hoffenheim zum Sieg in Dortmund.

Leichtsinnig und fehlerhaft - Borussia Dortmund hat die Steilvorlage aus München nicht genutzt. Der Vizemeister kassierte in der Fußball-Bundesliga beim 2:3 (2:1) gegen die zuvor achtmal sieglose TSG Hoffenheim die erste Niederlage des Jahres und liegt im Kampf um die Champions League weiter nur einen Punkt vor RB Leipzig. Der DFB-Pokalsieger hatte am Samstagabend beim FC Bayern verloren.

Hoffenheim schockt den BVB

Ihlas Bebou (2.) hatte die Gäste früh in Führung gebracht. Donyell Malen (21.) im Anschluss an einen Eckball und Nico Schlotterbeck (25.) nach einem Freistoß drehten zunächst die Begegnung noch vor der Pause. Doch nach dem Wechsel wurde der BVB immer passiver und anfälliger, das wurde durch den Doppelpack von Maximilian Beier (61./64.) bitter bestraft. Am Ende stand die dritte Heimniederlage der Saison.