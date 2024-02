Bayerns knappes 2:1 im Topspiel : Ein bisschen Wende

Als die Spieler des FC Bayern hinterher eine Ehrenrunde durch die Münchner Arena drehten, ließ sich in ihren Gesichtern Erleichterung erkennen. Nach den drei Niederlagen bei Bayer Leverkusen (0:3) Lazio Rom (0:1) und dem VfL Bochum (2:3) sowie dem anschließenden Beschluss, sich am Saisonende von Trainer Thomas Tuchel zu trennen, hatten die Bayern am Samstagabend im Topspiel gegen RB Leipzig einen 2:1-Sieg geschafft.