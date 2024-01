Spiel eins nach Beckenbauers Tod: Bayerns Trauerspiel

Selbst die Ankunft des mittlerweile verpflichteten Innenverteidigers Eric Dier 29 von Tottenham Hotspur geriet am Donnerstag beim FC Bayern zur Randnotiz. Und das, obwohl Trainer Thomas Tuchel Verstärkungen herbeigesehnt hatte. Der 49-malige englische Nationalspieler Dier hat in dieser Saison nur vier Einsätze für Tottenham absolviert.

Wer kommt? Wer geht? Vereinswechsel in der Bundesliga, Gerüchte und Vertragsverlängerungen sowie Top-Transfers in Europa. Der Transfermarkt im Überblick.

Tuchel: "Sehr emotional"

Es werde in der Arena "sehr emotional", ahnt Tuchel. "Da werden wir das am eigenen Leib spüren, auch die Spieler, die noch jünger sind als ich und vielleicht noch weniger Bezug direkt zu ihm haben."

Dennoch wolle man natürlich "den bestmöglichen Start in die Saison haben mit einem Sieg", sagte Tuchel, "auch und gerade an einem Tag, wo wir Franz Beckenbauer gedenken."

Die Trauer um Beckenbauer wird den Auftakt prägen. Der Schriftzug "Danke Franz" wird in weißen Lettern auf der rot illuminierten Außenhülle der Arena leuchten. Auf den Leinwänden und LED-Banden soll mit Videos und Fotos an Beckenbauer erinnert werden.

Kondolenzbücher in der Arena

Aus den Lautsprechern soll laut "Bild"-Zeitung "Gute Freude kann niemand trennen" erschallen. Jenes Lied also, mit dem sich Beckenbauer zu seiner aktiven Zeit als Fußballer 1966 als Schlagerstar versucht hatte und damit in den deutschen Singlecharts bis auf Platz 31 geklettert war.

Für viele war er "der Kaiser": Franz Beckenbauer, Fußballweltmeister - als Spieler und als Trainer. Eine Sport-Legende, doch überschatten Vorwürfe sein Lebenswerk. 08.01.2024 | 43:44 min

Große Gedenkfeier für den "Kaiser"

In den vergangenen Tagen hatten die Bayern bereits mit einer schwarzen Binde am Oberarm trainiert. Zudem sind von den Fans Aktionen zu erwarten, um an Beckenbauer zu erinnern und ihn zu ehren, nachdem er am Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben war.