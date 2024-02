Watzke bei Spobis: Einnahmen-Obergrenze ist erreicht

Auf dem Sportbusinesskongress in Hamburg hat sich in dieser Woche im Congresscenter alles getroffen, was im Fußball Rang und Namen hat. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin und DFB-Boss Bernd Neuendorf , die DFL-Geschäftsführer Steffen Merkel und Marc Lenz – sowie natürlich der überall vertretene Hans-Joachim Watzke. Der will aber nicht Multifunktionär genannt werden, weil er das "für ein Schimpfwort" hält, wie er bei seinem launigen Talk im Saal Z verriet.