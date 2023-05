Wer den Dreikampf um die Champions League verliert, tritt dann in der Europa League an. Dahinter schielen ebenfalls drei Vereine auf Rang sechs, mit dem es in die Playoff-Runde zur Conference League geht. Konkret duellieren sich hier neben dem aktuell sechstplatzierten Bayer Leverkusen (48 Punkte) der VfL Wolfsburg (46) und der FSV Mainz 05 (45). Am vergangenen Spieltag hat sich allerdings keiner in eine Pole Position bringen wollen: Für alle drei Aspiranten setzte es - teils deftige - Niederlagen.