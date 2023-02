Personell besitzt Kovac im Angriff so viele Alternativen, dass er am Freitag selbst von einem "Überangebot an Stürmern" sprach. So konnte der Klub es sich problemlos erlauben, den zuletzt kaum berücksichtigten Maximilian Philipp nach Bremen auszuleihen. Obwohl Nationalspieler Lukas Nmecha nach seinem Teilriss der Patellasehne Ende 2022 erst jetzt wieder ins Mannschaftstraining einstieg, wurde in der einglischen Woche kräftig rotiert.