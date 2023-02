Vielleicht lässt das Duell in in Paris Trainer und Mannschaft ja wieder enger zusammenrücken. Die Chancen darauf stehen eigentlich nicht schlecht. Denn bei PSG hätten sie die Probleme der Bayern wohl gerne. Die Gastgeber stecken nach vier Niederlagen in 2023 und zuletzt zwei in Serie in einer Ergebniskrise größeren Ausmaßes. Der Pokaltitel ist seit dem Aus am Mittwoch durch die 1:2-Niederlage bei Olympique Marseille bereits futsch.