Champions League der Frauen: Wolfsburg im Viertelfinale

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg stehen vorzeitig im Viertelfinale der Champions League. Beim 6:1 gegen die AS Rom traf Sveindis Jonsdottir in kurzer Zeit gleich viermal.

Vier Tore in gut zwanzig Minuten: Wolfsburgs Sveindis Jonsdottir ist die Spielerinnen des Abends. Quelle: AFP

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg stehen im Viertelfinale der Champions League. Das Team von Trainer Tommy Stroot löste am Mittwoch mit dem 6:1-Sieg gegen die AS Rom am 5. Gruppenspieltag vorzeitig das Ticket für die K.o-Runde der Fußball-Königsklasse.

Vor eigenem Publikum schoss Alexandra Popp die Wolfsburgerinnen schon in der 6. Minute in Führung. Nach dem Ausgleich durch Valentina Giacinti (56.) brachte Lineth Beerensteyn den VfL wieder voran (65.). Den Rest erledigte Sveindis Jonsdottir mit einem Viererpack in knapp 25 Minuten (68./85./88./90+2).

Wir haben uns für ein tolles Spiel belohnt. „ Wolfsburg-Trainer Tommy Stroot

FC Bayern ebenfalls schon im Viertelfinale

Vor dem abschließenden Spieltag haben die Wolfsburgerinnen in der Gruppe A dank des gewonnenen direkten Vergleichs mit der Roma Rang zwei sicher. Am letzten Spieltag am kommenden Dienstag (21 Uhr) geht es für den VfL (9 Punkte) zum Spitzenreiter Olympique Lyon (15 Punkte).

Der deutsche Meister FC Bayern hatte sich bereits nach dem vierten Spieltag vorzeitig für das Viertelfinale qualifiziert. Für die Münchnerinnen geht es in der Gruppe C am Donnerstag (18:45 Uhr) gegen Juventus Turin noch um den Gruppensieg.

