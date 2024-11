Wolfsburg schlägt Galatasaray - Champions League der Frauen

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben in ihrem Jubiläumsspiel in der Champions League dank Dreierpackerin Alexandra Popp einen ungefährdeten Heimsieg eingefahren. Im 100. Auftritt in der Königsklasse bezwangen die Wölfinnen Galatasaray Istanbul locker leicht mit 5:0 (3:0).

Alex Popp schnürt Dreierpack

In einer aus Wolfsburger Sicht chancenreichen Partie legte Torjägerin Popp (3./15.) bereits früh den Grundstein für den Erfolg. Janina Minge erhöhte vor der Pause per Fernschuss in den Winkel (31.), ehe Popp (88.) und Lena Lattwein (90.+6) in der Schlussphase vor 2.536 Zuschauern die Treffer vier und fünf für das Team von Trainer Tommy Stroot erzielten.