Erster Sieg bringt frische Hoffnung: Der VfL Wolfsburg hat nach zwei Auftaktpleiten seinen ersten Erfolg in der Champions League gefeiert. Die Wölfinnen um Trainer Tommy Stroot setzten sich mit 5:0 (1:0) bei Galatasaray Istanbul durch.

Neue Hoffnung für Wolfsburg

Abwehrspielerin Joelle Wedemeyer traf nach einer Ecke per Kopf in der 24. Spielminute zur erlösenden Führung, Rebecka Blomqvist erhöhte nach der Pause (63., 77., 90.+6) per Hattrick. Für den Endstand sorgte dann noch Vivien Endemann (90.+7).