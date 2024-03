Nagelsmanns Motto für Spiel gegen Frankreich: "Wir kicken!"

Langsam wird es ernst: Knapp drei Monate vor Beginn der Fußball-EM wartet auf die deutsche Nationalelf beim Länderspiel in Frankreich ein echter Härtetest.

Ziemlich weit draußen, weg vom pulsierenden Zentrum, liegt das gewöhnlich von Olympique Lyon genutzte Groupama Stadion. Die verbaute Vorstadtgemeinde Décines-Charpieu hat mit dem charmanten Altstadtviertel von Lyon am Zusammenfluss von Rhône und Saône ungefähr so viel gemein wie ein Schnellimbiss mit einem Feinschmeckerrestaurant, aber hier duellieren sich jetzt nun mal Frankreich und Deutschland in einem Länderspiel-Klassiker (Samstag, ab 20:15 Uhr live im ZDF).