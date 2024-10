FC Bayern lässt Mainz keine Chance

In der Folge nahm die Elf von Trainer Vincent Kompany ein wenig den Fuß vom Gaspedal und war hauptsächlich um Spielkontrolle bemüht. Die nächsten Aufreger hatten nur bedingt mit Fußball zu tun: Kane traf 05-Keeper Robin Zentner unabsichtlich am Kopf, der Torwart konnte nach kurzer Behandlungspause weiterspielen.

Drei Tore von Musiala

Danach sah Kohr nach einem harten Check gegen Musiala Gelb. An der Zweikampfführung lag es nicht, dass Mainz kaum stattfand in diesem Spiel. Doch die individuelle Klasse und Überlegenheit der Bayern war erdrückend. Erst nach einer knappen halben Stunde gelang dem FSV in Person von Armindo Sieb der erste Torschuss. Vor und nach dieser Aktion hatten die Bayern indes klar bessere Chancen, Gnabry traf den Pfosten (27.), Sane scheiterte an Zentner (31.).