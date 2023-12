Fußball: Bayerns Lehren für das Repertoire

Bevor am Montag das Achtelfinal-Los Lazio Rom gezogen wurde, hatte der FC Bayern am Sonntagabend eine womöglich sehr wertvolle Erfahrung gesammelt - auch für die Champions League. Denn das 3:0 (1:0) gegen den VfB Stuttgart im Spitzenspiel der Bundesliga hatten die Münchner mit einer ungewohnten Außenseitertaktik erreicht, die sich auch als nützliche Variante für die ganz großen Saisonziele in Europas Eliteliga erweisen könnte.