Am vergangenen Sonntag erinnerte Rapinoe alle daran, dass sie trotzdem nicht weniger kämpferisch ist als bei ihrer ersten WM im Jahr 2011. In einem Interview sagte sie: "Man hat immer noch viel zu bieten, sowohl auf dem Feld als auch abseits des Feldes. Vielleicht wird man nicht mehr in der Startelf stehen und den Großteil der Spiele bestreiten, aber manchmal ist das für die Bankspielerinnen nicht das, was sie brauchen", so Rapinoe - um ihre eigenen Ansprüche zu formulieren: Sie brauche "die Gelegenheit, 20 Minuten in zwei Spielen zu spielen."