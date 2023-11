Die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat der DFB GmbH & Co KG hätten dem Schritt am Samstag in einer Sitzung zugestimmt. DFB-Präsident Bernd Neuendorf dankte Voss-Tecklenburg daraufhin "im Namen des DFB und auch ganz persönlich für die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren." In dieser Zeit seien "im Bereich des Frauenfußballs wichtige Impulse gesetzt" worden, sagte er.