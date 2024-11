Jamal Musiala, ein Instinktfußballer mit Torhunger

Ein Dauerthema bei Jamal Musiala ist seine Vertragssituation, denn das bisherige Arbeitspapier in München läuft nur noch bis 2026. Es ist bekannt, dass 21-Jährige zum Gesicht des deutschen Rekordmeisters aufgebaut werden soll. Die Agentur "11WINS" mit dem Juristen Christian Schmid an der Spitze weiß natürlich um den Marktwerkt ihres Mandanten, der aktuell bei 130 Millionen Euro liegt.



Musiala hatte vor zwei Wochen in Mainz seine Zukunftspläne schelmisch grinsend als "mystery" bezeichnete. Auch am Dienstag in Frankfurt wollte er das Geheimnis nicht lüften: "Über die Vertragsgeschichte kann ich nicht viel erzählen. Ich will die Hinrunde erfolgreich beenden, dann schauen wir einfach, was passiert."