ManCity: Auch am Boxing Day kein Sieg

Nicht zu fassen für Erling Haaland und Manchester City: Beim Elfmeter erst an Torwart Jordan Pickford gescheitert, danach das Tor wegen Abseits nicht anerkannt.

ManCity droht Absturz ins Mittelfeld

Von den vergangenen 13 Pflichtspielen hat die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola damit nur eines gewonnen. Es ist die schwerste Krise seit Guardiola bei ManCity im Amt ist. In der Tabelle könnte am zweiten Weihnachtsfeiertag - dem Boxing Day der Premier League - der Abstand zu den Champions-League -Rängen weiter anwachsen.

Der Star-Trainer ratlos, der englische Meister taumelnd: Pep Guardiola erlebt mit Manchester City die größte Krise seiner Trainer-Laufbahn. Was steckt dahinter?

Dabei war Manchester City mit viel Elan in die Partie gestartet. In der 3. Minute hatte der Ex-Leipziger Josko Gvardiol City bei seinem Kopfball an den Pfosten Pech. Gut zehn Minuten später jedoch stand City das Glück zur Seite, als Bernardo Silva den Ball mit einer Grätsche ins Tor beförderte.