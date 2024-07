Olympia 2024 im Liveticker: Sinner sagt Teilnahme ab

Italiens Tennisstar Jannik Sinner hat seinen Start in Paris krankheitsbedingt abgesagt. Er leide an einer Mandelentzündung und fühle sich "nicht gut", wie der Australian-Open-Gewinner bei Instagram mitteilte. Der Arzt habe ihm dringend von einer Teilnahme am olympischen Tennisturnier abgeraten. Sinner war einer der Hauptkonkurrenten für Tokio-Olympiasieger Alexander Zverev, der in Paris als Mitfavorit antritt. Auch Holger Rune wird in Paris fehlen. Der Däne verpasst die Sommerspiele wegen einer Handgelenksverletzung. "Es tut mir wirklich leid, dass ich nicht teilnehmen kann", so der 21-Jährige.