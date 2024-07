Olympia im Liveblog: Halbfinals im 7er-Rugby stehen fest

Kanuslalom-Olympiasiegerin Ricarda Funk hat ihre Teilnahme an der Eröffnungsfeier der Spiele in Paris offengelassen. "Bei mir steht das noch ein bisschen in den Sternen", sagte Funk am Donnerstagabend auf einer Pressekonferenz im deutschen Haus. Funk geht am Samstagnachmittag im Vorlauf im Kajak-Einer an den Start, die Eröffnungsfeier findet am Freitagabend statt.

Am Donnerstagmittag hatte der Deutsche Kanu-Verband mitgeteilt, dass das Team an der Eröffnungszeremonie teilnehmen werde - mit der Einschränkung, dass Funk und Sideris Tasiadis die Veranstaltung früher verlassen würden. Wie Funk hatte auch Tasiadis in Tokio über eine Medaille jubeln können, im Canadier-Einer gab es für ihn Bronze. In Frankreichs Hauptstadt zählen auch Stefan Hengst, Elena Lilik und Noah Hegge zum deutschen Kanuslalom-Team.