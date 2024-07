Olympia 2024: Marchand schreibt Schwimm-Geschichte

Miriam Butkereit hat für den Deutschen Judo-Bund (DJB) bei den Olympischen Spielen in Paris die erste Medaille erkämpft. In der Gewichtsklasse bis 70 kg erreichte sie das Finale und hat damit mindestens die Silbermedaille sicher. Im Halbfinale bezwang die 30-Jährige die Österricherin Michaela Polleres im Halbfinale und bekommt es im Finale mit Europameisterin Barbara Matic aus Kroatien oder der Niederländerin Sanne van Dijke zu tun. Zuvor war Butkereit jeweils per Ippon gegen die Australierin Aoife Coughlan und Gabriella Willems aus Belgien in die Medaillenkämpfe eingezogen.