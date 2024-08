Olympia 2024: Zehnkampf: Weltrekordler Mayer muss passen

Zwei Spiele, zwei weitere Siege: Die deutschen 3x3-Basketballerinnen sind bei ihrer Olympia-Premiere nach einem erfolgreichen Donnerstag voll auf Kurs in Richtung K.o.-Runde. Das Quartett des Deutschen Basketball Bundes (DBB) gewann auch ihr spätes Spiel auf dem Place de la Concorde im Herzen von Paris gegen Aserbaidschan 12:8. Bereits am Morgen hatte das DBB-Team die bis dahin ungeschlagenen Kanadierinnen 19:15 besiegt. Auch am Freitag ist die deutsche Mannschaft zweimal im Einsatz. Gegen China und Frankreich kann sie sich dann den Einzug in die K.o.-Phase sichern.