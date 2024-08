Olympia 2024: Zehnkampf: Weltrekordler Mayer muss passen

Die Beachvolleyballer Nils Ehlers und Clemens Wickler haben bei den Olympischen Spielen vorzeitig das Achtelfinale erreicht. Die deutschen Meister setzten sich am Fuße des Eiffelturms nach einem Tiebreak-Krimi gegen die Australier Thomas Hodges/Zachery Schubert 2:1 (16:21, 21:18, 19:17) durch. Gewissheit brachten dann die Ergebnisse der Konkurrenz: Das Duo hat mindestens Platz zwei in der Gruppe C sicher. Aus den sechs Vierergruppen erreichen jeweils die besten zwei Teams sowie die zwei besten Gruppendritten direkt das Achtelfinale. Die restlichen Drittplatzierten spielen die Lucky-Loser-Runde.