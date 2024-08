Olympia 2024: BMX-Wettkampf von schwerem Sturz überschattet

Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic und Carlos Alcaraz spielen am Sonntag in der Neuauflage des Wimbledonfinals um Tennisgold in Roland Garros. Djokovic folgte dem spanischen Jungstar mit einem 6:4, 6:2 gegen Alexander-Zverev-Besieger Lorenzo Musetti aus Italien ins Endspiel und greift nach seinem ersten Olympiasieg. Alcaraz war 54 Tage nach seinem Triumph an gleicher Stelle bei den French Open zuvor durch ein 6:1, 6:1 gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime ins Finale gestürmt. Djokovic (37) erhält die Chance auf die Revanche für das verlorene Finale beim Rasenklassiker in London.