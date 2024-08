Olympia 2024: DBB-Team im Viertelfinale gegen Griechenland

Mit einem phänomenalen Schlussspurt hat Femke Bol die niederländische Mixed-Staffel über 4x400 Meter noch zu Olympia-Gold geführt. Auf Rang vier den Staffelstab entgegengenommen, überholte die Schlussläuferin kurz vor dem Ziel die führenden US-Läufer. Bol sicherte den Sieg in 3:07,43 Minuten. Das waren nur zwei Hundertstelsekunden mehr als beim Weltrekord des US-Quartetts im Vorlauf. Die USA wurden Zweite in 3:07,74 Minuten, Bronze ging an Großbritannien in 3:08,01 Minuten. Bei der WM im vorigen Jahr in Budapest war Bol kurz vor dem Ziel beim Kampf um den Sieg gestürzt.