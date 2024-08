Olympia 2024: Dauser beendet internationale Karriere

Ohne Kapitänin Alexandra Popp haben Deutschlands Fußballerinnen ihr Abschlusstraining vor dem Halbfinale gegen die USA bestritten. Die 33-Jährige vom VfL Wolfsburg hat ein "Kratzen im Hals", sagte Bundestrainer Horst Hrubesch in Lyon. Popp habe aber eine Aktivierung am Morgen absolviert. Eine DFB-Sprecherin nannte es eine Vorsichtsmaßnahme. Popp hatte beim bisherigen Turnier die schwer am Knie verletzte Lena Oberdorf im Mittelfeld vertreten.

Im Groupama Stadium geht es für die DFB-Frauen am Dienstag (18 Uhr/ARD gegen den viermaligen Olympiasieger und Weltmeisterinnen. Die DFB-Frauen hatten die zweite Gruppenpartie gegen die USA mit 1:4 verloren. Bei einem Erfolg im Halbfinale würden sie im Endspiel am Samstag im Pariser Prinzenpark auf die Siegerinnen aus Spanien - Brasilien treffen. Bei einer Niederlage geht es am Freitag ebenfalls in Lyon um Bronze.