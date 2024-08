Olympia 2024: Bolls internationale Karriere ist beendet

Die deutschen Freiwasserschwimmer wollen sich am Mittwoch einen eigenen Eindruck von den Bedingungen in der Seine machen. "Wir haben gerade den aktuellen Wasserreport bekommen. Alles ist auf grün gestellt", sagte Langstrecken-Bundestrainer Bernd Berkhahn. "Wir werden uns vorbehalten, morgen zu entscheiden, ob wir reinspringen oder nicht." Die Athleten fahren morgens zum olympischen Wettkampfort an der Pont Alexandre III. Dort war am Dienstag noch kein Training möglich gewesen. Die Wasserqualität war zu schlecht. Das Rennen der Frauen ist am Donnerstag, das der Männer am Freitag geplant.