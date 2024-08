Olympia 2024 - Liveblog: Überzahl? Knorr korrigiert Gislason

Sprinter Joshua Hartmann hat sich nicht für das olympische Finale über 200 Meter qualifizieren können. Der 25-jährige Kölner lief in seinem glänzend besetzten Halbfinale in schwächeren 20,47 Sekunden auf den fünften Platz. Den Sieg in Hartmanns Lauf holte sich nicht 100-Meter-Olympiasieger Noah Lyles (USA/20,08), sondern Letsile Tebogo (Botswana) in 19,96 Sekunden. Hartmann kann sich nun auf die deutsche 4x100-Meter-Staffel konzentrieren. Die Vorläufe stehen bereits am Donnerstag Vormittag an. Bislang letzter Deutscher in einem olympischen 200-Meter-Finale war vor 20 Jahren Tobias Unger.