Olympia 2024: B-Girl Ami gewinnt erstes Breaking-Gold

Ohne Noah Lyles hat die amerikanische Staffel über 4x100 Meter nicht in den Medaillenkampf eingreifen können. Der Olympiasieg ging an das Quartett aus Kanada in 37,50 Sekunden. Silber gewann Südafrika in 37,57 Sekunden vor der Staffel aus Großbritannien (37,61). Die US-Sprinter verpatzten den ersten Wechsel und verschenkten damit alle Chancen auf Gold. Die Übergabe von Christian Coleman auf Kenneth Bednarek missglückte komplett. Später folgte die Disqualifikation. Die USA haben zuletzt im Jahr 2000 in dieser Disziplin Gold gewonnen. Lyles hatte zuvor eine Corona-Infektion öffentlich gemacht.