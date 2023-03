In der 37. Minute wurde es für die Bayern-Abwehr brenzlig. Torwart Yann Sommer verschätzte sich bei einer Ecke, so dass Konstantinos Mavropanos zum Kopfball kam. Der Ball landete am Hinterkopf von Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano und hoppelte weiterer Richtung Tor. In höchster Not kam Matthijs de Ligt herbeigeeilt und schlug den Ball weg.