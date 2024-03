Live: Scholz gibt Regierungserklärung vor EU-Gipfel ab

Olaf Scholz hatte in den vergangenen Tagen zugesagt, dass Deutschland der Ukraine noch mehr Waffen, Munition und Unterstützung zukommen lassen wolle. Verteidigungsminister Boris Pistorius kündigte dann am Dienstag ein weiteres Hilfspaket im Volumen von 500 Millionen Euro an. Darin enthalten seien 10.000 Schuss Munition aus den Beständen der Bundeswehr, sagt Pistorius am Rande des Treffens der Ramstein-Gruppe auf dem gleichnamigen US-Stützpunkt in Rheinland-Pfalz. Zudem übernehme Deutschland die Kosten für 180.000 Schuss Munition aus der laufenden tschechischen Initiative