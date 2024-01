Rekord-Krankenstand führte wohl zu Rezession in Deutschland

Die hohe Inflation und die maue Weltkonjunktur haben die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr schrumpfen lassen. 15.01.2024 | 1:32 min

Verband: Krankenstand nicht durch Überstunden aufzufangen

Der Krankenstand am Arbeitsplatz ist laut der Krankenkasse DAK das zweite Jahr in Folge auf einem Rekordhoch. 19.01.2024 | 0:27 min

Verband sieht Einbußen in Höhe von mehreren Milliarden

Die Zahl der akuten Atemwegserkrankungen in Deutschland war im Dezember auf etwa 8,9 Millionen gestiegen, teilte das Robert-Koch-Institut mit. 21.12.2023 | 2:01 min

Die Ausprägung des Krankenstands war demnach je nach Branche sehr unterschiedlich. So fielen der Studie zufolge rund 70 Prozent des Produktionsausfalls aufgrund der Größe der jeweiligen Branchen im Fahrzeugbau, im Maschinenbau, in der Metall-, in der Elektro-, in der Pharma- und in der Chemieindustrie an. In der Metallerzeugung war der Krankenstand am höchsten.