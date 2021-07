Mord an Walter Lübcke

Frontal21 nennt in seiner Berichterstattung den des Mordes angeklagten Stephan Ernst mit vollem Namen, den wegen Beihilfe Angeklagten Markus H. dagegen mit abgekürztem Namen.

Wird über Strafverfahren berichtet, gilt grundsätzlich die Unschuldsvermutung und Namen werden dann zum Schutz der Identität abgekürzt. Doch es gibt Ausnahmen: Wiegt eine Tat außergewöhnlich schwer oder begeben sich der Angeklagte oder sein Verteidiger mit Äußerungen selbst in die Öffentlichkeit, kann der volle Name genannt werden. Dies ist im Fall von Stephan Ernst der Fall.