Schreckgespenst Linksbündnis

Partei in Panik führt Lagerwahlkampf aus der Mottenkiste - könnte man sagen. Aber: ist was dran an der Angst? Gibt es die rot-rot-grünen Träumereien wirklich bei SPD, Grünen und der Linken, oder nur in den Albträumen der Union? Wer kann mit wem in diesen Parteien? Und wäre mit der Linkspartei überhaupt ein Staat zu machen?