Der Weg zur Impfpflicht

Das Coronavirus erwies sich als hoch-flexibel und setzte die weniger flexible Politik unter Druck. Was tun, wenn die Lage zu kippen droht? Die Impfpflicht jedenfalls kommt jetzt so gut wie sicher, und Huckepack mit ihr die Frage: Welche Halbwertszeit haben politische Versprechen? Ist es in Ordnung, sie in der Not auch zu brechen? Hat die Politik damit Vertrauen verspielt?