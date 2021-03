Corona-Bekämpfung: Demokratie vs. Diktatur

In „Inside PolitiX“ macht ZDF-Hauptstadtkorrespondent Thomas Reichart den Corona-Vergleich zwischen West und Ost. Er fragt sich, warum die Infektions- und Todeszahlen in Ostasien viel niedriger sind als bei uns in Europa? Was andere uns voraus und wir versäumt haben. Warum gibt es in China, wo das Virus herkommt, statt einer zweiten Welle nun Parties?