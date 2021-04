Grüne Kanzlerkandidatur: Baerbock vs. Habeck

Daniel Pontzen hat für Inside PolitiX einen eigenen Kriterienkatalog entwickelt - von Regierungserfahrung bis Peinlichkeitspotenzial - und hat sich im Bundestag bei Abgeordneten der Grünen wie auch anderer Parteien umgehört – und kommt am Ende zu einem klaren Ergebnis: Annalena Baerbock wird die Grünen in den Wahlkampf führen – jedenfalls dann, wenn die Partei glaubwürdig bleiben will.