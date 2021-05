Social Media als Waffe

Der Hashtag #EndSARS sorgt rund um den Globus für Aufmerksamkeit. Die Regierung löst die Polizeieinheit nach öffentlichem Druck sogar offiziell auf und ersetzt sie durch eine neue Einheit. Dennoch: Viele #EndSARS-Demonstrierende wurden letzten Endes verhaftet, verletzt - einige laut Amnesty International auch erschossen. Der Vorwurf: Sie hätten sich rechtswidrig versammelt und öffentlich Unruhe gestiftet.

Die Demos nehmen dann ein Ende, aus Angst vor noch mehr Toten. Ein halbes Jahr später, nach einer weltweit viralen Hashtag-Aktion wie #endSARS, an der auch Superstars Beyoncé, Hillary Clinton und Rihanna teilgenommen haben, nach Demonstrationen von Lagos, Abuja, bis hin zu Atlanta, Tokio und München, nachdem mehrere Menschen ihr Leben ließen - wie viel ist vom Online-Aktivismus noch geblieben? Und was hat sich tatsächlich in dem Schwellenland verändert?