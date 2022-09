Soko Potsdam

Tamara (gespielt von Anja Pahl) ist in der DDR aufgewachsen und hat den berühmten Brandenburger Charme. Ihr Vater floh in den Westen, als sie noch klein war. Die Mauer fiel, Tamara machte eine Ausbildung bei der Polizeischule und wurde Kommissarin, um Recht und Ordnung in einem demokratischen Staat durchzusetzen. Es gibt nichts, was sie in ihrer Laufbahn nicht schon gesehen hätte. Sie hat eine robuste Persönlichkeit und das Herz am rechten Fleck.

Nach zwei Scheidungen hat sie erstmal genug von Männern und ist mit ernsthaften Beziehungen durch, da hat sie keinen Bedarf mehr. Aus der ersten Ehe hat sie einen Sohn, der lebt aber inzwischen in Köln und macht irgendwas mit Programmieren.