Filmvorschau in den Januar 2020

Noch im Dezember kommt mit "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" das sehnlich erwartete Ende für der Skywalker-Saga ins Kino und wird die Fans sicher noch weit ins neue Jahr begleiten. Im Januar lohnt sich "Queen & Slim". Hier geht es um ein junges, schwarzes Paar, das in Notwehr einen Polizisten erschießt und daraufhin als Mörder gejagt aber auch als Symbolfiguren gefeiert wird. Liebesgeschichte, Sozialkritik, Drama und zwei grandiose Hauptdarsteller. Greta Gerwig hat den Weltbestseller "Little Women" verfilmt und erzählt die Geschichte der vier March-Schwestern, die sich während des amerikanischen Bürgerkrieges bewusst mit der Rolle der Frau auseinandersetzen und mit ihrem eigenen Lebensentwurf in Frage stellen.

In "Knives Out" wird ein Familienfest zum Mystery-Dinner. Mit von der Partie sind Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Daniel Craig und Toni Collette. Schon wegen dieses Casts sollte man den Film nicht verpassen.