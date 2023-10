HSV gewinnt Elfmeterkrimi in Bielefeld

Auch nach dem Seitenwechsel war der Hamburger SV die aktivere Mannschaft. Die Gastgeber konnten sich kaum noch befreien und den Ball in den eigenen Reihen halten. Die Bielefelder Hintermannschaft hielt dagegen und Keeper Kersken zeigte immer wieder starke Paraden. So auch in Minute 66: HSV-Kapitän Miro Muheim visierte das rechte untere Eck an, doch der Schlussmann der Arminia parierte sicher (65.). Der HSV schnürte die Gastgeber jetzt jedoch in der eigenen Hälfte ein und drängte auf den Ausgleich.