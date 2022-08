Union Berlin drängte in der Schlussphase auf den Führungstreffer zur Entscheidung in der regulären Spielzeit. So bediente Trimmel den erst eingewechselten Milos Pantovic auf der rechten Seite, Berlins Joker suchte am Elfmeterpunkt András Schäfer, der den Ball aufs rechte Eck nickte, aber Jakubov parierte (81.). Die Partie musste in der Verlängerung entschieden werden. Schien es, dass erst ein Elfmeterschießen die Entscheidung bringen würde, köpfte der in der zweiten Hälfte der Nachspielzeit eingewechselte Kevin Behrens Union Berlin in die zweite Runde des DFB-Pokals. Trimmels Ecke von links kam bis in die Strafraummitte, wo Behrens an der Fünfmeterlinie hochstieg und ins rechte Eck zum 2:1-Endstand einnickte (114.).