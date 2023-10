Viertligist Homburg überrascht gegen Fürth

In der Schlussphase gingen die Gastgeber durch Phil Harres wie aus dem Nichts in Führung: Weihrauch schickte Joker Phil Harres, der in den gegnerischen Sechzehner zog und den völlig freistehenden Markus Mendler in der Mitte ignorierte. Eiskalt zog der Stürmer von der rechten Seite aus spitzem Winkel ins kurze Eck (83.). Bis zum Abpfiff blieb es beim 2:1 für die Homburger, die in der Partie zwei Chancen zu zwei Toren verwandelten und nun ins Achtelfinale des Pokals einziehen.