Hoffenheim verpasst Schalke Lehrstunde

Für den zweiten Treffer sorgte schließlich Angelino: Eine Ablage von Robert Skov verwertete der Außenverteidiger per Distanzschuss zum 2:0 (16.). Dabbur hätte per Schlenzer in der 29. Minute beinahe das 3:0 besorgt, doch letztlich verfehlte er das Lattenkreuz knapp. Prömel scheiterte im Anschluss mit der Hacke an Schwolow (38.). Noch vor der Pause fiel schließlich der dritte Hoffenheimer Treffer: Nach Doppelpass mit Dennis Geiger tauchte Dabbur frei im Schalke-Sechzehner auf und beförderte das Spielgerät mit einem strammen Schuss unter die Latte zum 3:0-Pausenstand. Danny Latza verbuchte in der 45. Minute den ersten guten Abschluss für Schalke.