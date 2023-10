In der zweiten Runde des DFB-Pokals hat sich der VfL Wolfsburg mit 1:0 gegen RB Leipzig durchgesetzt. Die Wölfe gingen in der 14. Minute durch Vaclav Cerny in Führung. Leipzig tat sich offensiv schwer und war aber der 56. Minute nach einer Gelb-Roten Karte für Yussuf Poulsen in Unterzahl. Wolfsburg belohnte sich für einen guten Auftritt und zog in die nächste Runde ein.