Atletico legte vor heimischem Publikum einen eindrucksvollen Start hin. Nachdem Manchester eine Ecke nicht richtig entschärfen konnte, brachte Lodi den Ball erneut in den Strafraum, wo Joao Felix komplett frei stand. Mit dem Kopf traf er zum 1:0 (7.). Durch die Führung motiviert stürzte sich Atletico giftig in die Zweikämpfe. Den Red Devils gelang bis zur Pause wenig, Superstar Ronaldo verbuchte erst in der 37. Minute seinen ersten Torschuss der Partie. Kurz vor Halbzeit-Pfiff musste Manchester noch einmal zittern: Lodis Flanke fälschte Maguire an den Pfosten ab. Vrsaljkos darauffolgender Kopfball landet bei Lindelöf im Gesicht und von dort an der Unterseite der Latte.