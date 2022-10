Leipzig mit Sieg bei Celtic auf Kurs

Der Führungstreffer gelang schließlich RB Leipzig in der 75. Minute: Werner traf per Kopf zum 1:0. In der Folge drang Celtic auf den Ausgleich, scheiterte aber an der mangelnden Effizienz. Auf der anderen Seite sorgte dann der eingewechselte Forsberg nach Werner-Vorbereitung mit einem Schuss in den Winkel für die Entscheidung (84.).