Neapel zeigt der Eintracht die Grenzen auf

Auch im zweiten Durchgang drängte Neapel Frankfurt in die eigene Hälfte zurück, doch Trapp hielt, was es zu halten gab: Erst gegen Lozano (54.), dann großartig gegen den freistehenden Kwarazchelia (56.). Das Unterfangen wurde noch schwerer, als Kolo Muani vom Platz gestellt wurde (58.): Der Franzose kam einen Schritt zu spät und traf Zambo Anguissa mit offener Sohle am Knöchel. So fiel der zweite Gegentreffer fast zwangsläufig in der 65. Minute: Per Hacke bediente Kwarazchelia seinen Kapitän di Lorenzo, der unhaltbar für Trapp zum späteren Endstand einschoss.