Arsenal zeigt Sevilla klar die Grenzen auf

Arsenal nahm das Zepter von Beginn an in die Hand, Sevilla zog sich vermehrt in die eigene Hälfte zurück. So kamen die Gunners zu ersten Chancen. Bukayo Sakas Freistoß von rechts köpfte Gabriel links vorbei (9.). In der 25. Minute verfehlte der Schlenzer von Ben White nur knapp den Kasten. Wenn Sevilla mal offensiv presste, konnte sich Arsenal meist spielerisch clever befreien.