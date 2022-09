Sané-Traumtor bei Bayern-Sieg bei Inter

Die Bayern starteten gut in die Partie und erarbeiteten sich früh die ersten Chancen. Die erste gute Gelegenheit hatte aber dann Denzel Dumfries, der aber nur das Außennetz traf (12.). In der 23. Minute stellte Thomas Müller André Onana vor die erste Herausforderung. Der Mailänder Schlussmann konnte den Ball aber parieren. Nur wenige Sekunden später versucht es Müller nochmal, Onana konnte den Ball aber festhalten. Die Bayern blieben aber dran und Leroy Sané erzielte in der 25. Minute den Führungstreffer. Nach der Vorbereitung von Joshua Kimmich umkurvte Sané den gegnerischen Torhüter und muss den Ball danach nur noch ins leere Tor schieben. Bayern blieb auch nach der Führung die bessere Mannschaft und kam in der 37. Minute zu einer dreifachen Chance: Erst scheiterte der ungedeckte Alphonso Davies an Onana, Müllers Schuss wurde abgeblockt und Marcel Sabitzer schoss links am Tor vorbei.