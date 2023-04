Inter nach Torfestival gegen Benfica weiter

Inter Mailand sorgte direkt in der 14. Minute für die Vorentscheidung: Nicolò Barella spielte einen doppelten Doppelpass mit Lautaro Martínez. Der Argentinier zog in den Strafraum und zirkelte den Ball in den linken Winkel. In der 33. Minute traf Martinez das zweite Mal, der Treffer wurde aber wegen einem Offensivfoul zurückgepfiffen. So kam Benfica aus dem Nichts zum Ausgleich, als Fredrik Aursnes eine Flanke von Rafa ins Tor köpfte (38.).